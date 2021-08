Atleta também é a primeira a conquistar medalha de ouro na ginástica pelo Brasil. Ela já havia conquistado a prata no individual anteriormente.

Foto: COB

Rebeca Andrade colocou mais uma vez seu nome na história do esporte brasileiro hoje (1) ao se tornar a quarta mulher a conquistar uma medalha de ouro em competições olímpicas individuais. A ginasta, que já havia ganhado a prata no individual geral, desta vez ganhou o ouro no salto sobre o cavalo nas Olimpíadas de Tóquio.

Com informações Ig