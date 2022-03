São Joaquim é Campeão do Microrregional de futebol de campo

O título foi definido na prorrogação

A Seleção de São Joaquim composta por atletas de diversos times da cidade participou do 1º Campeonato Microrregional de Futebol de Campo realizado na cidade de Urubici, participaram seis times, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici e Urupema.

A final foi disputada no estádio Natal Zilli em Urubici, São Joaquim enfrentou a equipe de Bom Retiro, no Domingo (20) de março em uma partida muito equilibrada e dura para as duas equipes. O atacante Giovani Zimerman abriu o placar para São Joaquim no início da partida, o empate do adversário aconteceu na segunda etapa em uma sobra de rebote.

A partida então foi para a prorrogação, e no início do primeiro tempo Zimerman balançou as redes novamente e colocou São Joaquim mais uma vez à frente do placar, o time joaquinense pressionou o adversário acertou bolas na trave e São Joaquim venceu Bom Retiro por 2 a 1 e levantou a taça de campeão.

“Foi uma trajetória difícil, jogos complicados, perdemos na estreia, e no decorrer acertamos o time, todos os jogadores escalados jogaram ao menos uma partida, esta união é importante e fez toda a diferença e nossa equipe colheu os frutos, vencemos o campeonato”, diz o Diretor de Esportes de São Joaquim, Edson Santos de Oliveira.

Na fase de grupos São Joaquim jogou duas partidas, perdeu na estreia para Bom Retiro pelo placar de 1 a 0 sofrendo um gol de falta, no segundo jogo aplicou uma goleada de 10 a 0 em Urupema, na semifinal encarou Urubici, o time da casa, no tempo normal a partida terminou 3 a 3, na prorrogação a seleção de São Joaquim marcou mais um gol e carimbou o passaporte para a final.

“Estou muito feliz, por marcar os dois gols decisivos na final, gostaria de agradecer a toda a equipe que não deixou de lutar em nenhum momento, aproveito a oportunidade para enaltecer o trabalho de toda a comissão técnica em especial o professor Edson”, destaca o atacante, Giovani Zimerman.

Fotos: Dionata Costa

Mais fotos da final no link Final | São Joaquim 02 X 01 Bom Retiro