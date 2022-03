Casa Vinho – Destaque incontestável do Enoturismo Catarinense durante a Vindima 2022

A Casa do Vinho fechou com chave de ouro o mês da Vindima de 2022 recebendo muitos turistas, apreciadores do vinho e somellieres de todas as partes do Brasil, em um lugar que já se tornou parada obrigatória para o enoturismo de experiência.

No último final de semana a staff da Casa do Vinho recebeu dois grupos de sommeliers de Santa Catarina e do estado do Espírito Santo e o que não faltou foram elogios e mais elogios ao Comendador Vilson Borges pela sua excelente explanação sobre vinhos finos de altitude sempre demonstrando uma notável base de conhecimento e senso humor que torna suas apresentações inigualáveis.

Veja o Vídeo:

“Eu e minha esposa estivemos aqui, na Casa do Vinho, visitando e degustando vários vinhos aqui e foi sensacional. Já conhecíamos o Comendador Vilson Borges, através de várias pessoas tiveram aqui e nos proporcionaram essa oportunidade. Foi encantador conhecê-lo, desde o primeiro contato, a gentileza, todo carinho e o amor que ele tem pelo vinho que igual ao nosso amor pelo vinho também, não poderia ser diferente! Então a

possibilidade de degustar alguns rótulos aqui, do comendador e na casa dele foi sensacional” Destacou o Professor Flávio Azevedo e sua esposa Tati Gomes, chefes sommeliers no estado do Espírito Santo,

Veja as Imagens: