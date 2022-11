Deu ruim para a Argentina! Arábia Saudita vira pra cima da Argentina e vence na estreia da Copa

A zebra está no Catar, e ela veste verde! Em resultado surpreendente, a Arábia Saudita venceu a Argentina de virada por 2 a 1 na estreia das equipes na Copa do Mundo de 2022 na manhã desta terça-feira (22) diante de 88 mil pessoas no estádio Lusail.

Foto reprodução SporTV

Lionel Messi, em pênalti polêmico, abriu o placar para a “Albiceleste” logo no início da partida, porém, em virada relâmpago, a equipe Saudita buscou a virada na segunda etapa com Al-Shehri e Salem Al-Dawsari.

Com o resultado, a Argentina perde uma invencibilidade de 36 jogos e não consegue alcançar o recorde da Itália, de 37 jogos invicta. Além disso, essa é a primeira vez que a Arábia Saudita vence em uma estreia de Mundial.

O jogo

O primeiro tempo começou da melhor forma possível para a Argentina. Logo aos sete minutos, após revisão no VAR, a arbitragem marcou pênalti – polêmico – para os ‘Hermanos’. Na cobrança, Lionel Messi deslocou o goleiro para fazer 1 a 0.

Com o tento, Messi se igualou a Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose e Cristiano Ronaldo como jogadores a marcarem gols em quatro Copas (2006, 2014, 2018 e 2022) diferentes.

Porém, após abrir o placar, o ritmo do jogo diminuiu. A Argentina tinha o controle da partida, porém, “sofria” com a linha alta da defesa da Arábia Saudita, que deixava os atacantes argentinos em impedimento na grande maioria das vezes.

Para se ter uma ideia, a Argentina teve três gols anulados por impedimento na primeira etapa. Primeiro com Messi e depois com Lautaro, duas vezes, um deles anulado de forma milimétrica por um ombro na frente do penúltimo defensor.

A Arábia Saudita, por sua vez, não conseguiu ameaçar o gol defendido por Emiliano Martínez.



Segundo tempo



Após o controle da Argentina no primeiro, o que se esperava? Uma goleada? Nada disso. Em um intervalo de cinco minutos a Arábia Saudita, que pouco havia ameaçado no primeiro tempo, conseguiu virar a partida.



Aos 2′, Messi perdeu a bola no meio-campo, Al-Shehri recebeu em velocidade e bateu cruzado no canto de Martínez para deixar tudo igual.

A Argentina sentiu o baque e apenas cinco minutos depois, Salem Al-Dawsari recebeu dentro da área, limpou a marcação e mandou no ângulo para virar a partida.

Lionel Scaloni olhava atônito na beira do gramado, a favorita ao título perdia na estreia para o rival, teoricamente mais fraco do grupo.



O treinador colocou o time todo no ataque com as entradas de Julián Álvarez no lugar de Papu Gómez. Porém, na base do abafa, a Argentina acabou esbarrando na boa defesa árabe.

Próxima parada

A Argentina volta a campo no próximo sábado (26), quando enfrenta o México novamente no estádio Lusail. No mesmo dia, a Arábia Saudita enfrenta a Polônia no estádio Cidade da Educação.



FICHA TÉCNICA:



Argentina 1×2 Arábia Saudita – Copa do Mundo 2022 (Grupo C)