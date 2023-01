Daniel Alves é preso pela polícia após prestar depoimento contra acusação grave

Daniel Alves é preso pela polícia; jogador esteve na Copa do Mundo do Catar defendendo a Seleção Brasileira.

O jogador brasileiro Daniel Alves foi detido na Espanha nesta sexta-feira (20). As informações são da imprensa local que afirma que ele responde por um suposto assédio sexual.

Ele foi denunciado após uma festa que aconteceu em Barcelona em dezembro. Ele teria assediado uma mulher na virada do ano, no dia 31 de dezembro.

O jogador, que foi convocado para a Copa do Mundo do Catar, nega as acusações. A prisão aconteceu logo após o craque prestar depoimento em uma delegacia.

A RTVE, emissora local, disse que ele deixou o local em uma viatura da polícia. Daniel Alves esta à disposição judicial.

JOGADO É CASADO COM MODELO

Joana Sanz nasceu no dia 6 de setembro de 1993, em Tenerife, Espanha, e tem 1,80m de altura. Ela é uma empreendedora e modelo espanhola, que ficou muito conhecida por trabalhos publicitários em revistas e para marcas famosas.

Por meio de suas redes sociais, a gata compartilhar momentos de suas viagens, além de trabalhos e um pouco de sua vida pessoal, para seus mais de 730 mil seguidores.