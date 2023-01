Video: Incêndio deixa casa destruída no Jardim Bandeira em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acinadp por volta das 5h da manhã desta última sexta (20) para atender a um incêndio na Rua Sebastião Tomaz de Souza.

Imagens que circulam nas rede sociais mostram a gravidade do incêndio

No local foi confirmado o sinistro com o incêndio em fase de crescimento em uma residência com estrutura mista (madeira e alvenaria) de aproximadamente 60m², com aquecimento e perigo iminente de ignição na residencia vizinha.

Foram montadas duas linhas de ataque, sendo uma para proteção da residência adjacente e outra para o combate na residência sinistrada. O morador conseguiu sair da edificação a tempo, sem ferimentos, no início do sinistro. O combate perdurou por cerca de 50 minutos e foram gastos aproximadamente 2.000 litros de água.

Com informações do Corpo de Bombeiros