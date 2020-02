A Feijoada 2020 do Clube Astréa em imagens

O Astréa promoveu neste último sábado (08) a primeira feijoada da história do Clube. Um evento marcante que contou com a presença de uma galera super animada e mais a visita das realezas 2020 do Clube Bonjardinense e também do Clube Astréa.

O Evento contou com uma estrutura inédita montada no campo da sede, em São Joaquim, ao lado da piscina, uma surpreendente organização, com a internet da Meganet liberada 100% e de altíssima velocidade dedicada aos participantes da feijoada. A festa contou com a staff do Ilha Lanches, Ricardo Imóveis, Cacau Show e o Chopp da Cervejaria São Joaquim sendo servido em pontos estratégicos para agilizar a distribuição.

Além do mais tudo estava de primeira, desde a equipe de segurança, a diretoria do clube e músicos de qualidade para animar a primeiríssima festa do ano.

Veja o Vídeo:

Feijoada foi servida às 13h15min e contou com ingredientes extras que proporcionaram ainda mais sabor. A Festa teve início ao meio dia e se estendeu até a noite com muita animação e bom gosto.

Veja as imagens:

Clique nas imagens para abrir a galeria