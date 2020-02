Caminhoneiros joaquinenses ficam ilhados na enchente em São Paulo

A safra da maçã é levada para São Paulo através dos caminhoneiros joaquinenses que enfrentam as dificuldades da estrada para sustentar suas famílias. Na madrugada desta segunda-feira (10), uma forte chuva caiu na região da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP).

Muitos caminhoneiros de São Joaquim estavam no local aguardando para descarregar as frutas, e foram surpreendidos pelo temporal que alagou toda a extensão do estacionamento deixando centenas de caminhoneiros ilhados.

Este é só mais um dos desafios enfrentados pelos caminhoneiros que fazem o transporte da maçã. A Região mais afetada com a chuva foi a Zona Oeste, em alguns trechos as marginais Pinheiros e Tietê ficaram interditadas pelo volume das águas.