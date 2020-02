A primeira noite do Carnaval do Clube Astréa em imagens

O Astréa promoveu na noite deste último sábado (22), a primeira noite do Carnaval 2020 do Clube, uma noite envolvente para animação dos foliões da noite.

O grito de carnaval começou logo cedo com a troca das realezas e a entrega da coroa do Rei Momo 2019 Ivan de Brida para o Rei Momo 2020 Dalcir da Silva Rodrigues e também a entrega da faixa da Rainha de 2019 Sabrina Seifert para a nova Rainha Maria Luíza Ferreira de Souza.

Após receberem o reinado do Carnaval 2020 foi a vez dos desfiles oficiais entre o Rei Momo e a Rainha do Carnaval, destaque para a presentação do desfile da Rainha do Clube Maria Cláudia de Souza juntamente com a Rainha do Carnaval que arrasaram em uma surpreendente coreografia.

Veja vídeo do desfile das Realezas:

Logo mais foi a vez dos blocos fazerem esquentarem a noite com muita folia, e a mais pura diversão carnavalescas com direito até a uma entrada divertida de um dos blocos que usou um carrinho de supermercado.

As soberanas da Festa da Maçã 2020, as princesas Bruna Camargo, Andrea da Silva Alves e a Rainha Lais Matos de Liz também fizeram o seu desfile de carnaval e o convite oficial para a Festa deste ano.

Veja o vídeo dos melhores momentos do Carnaval 2020:

A diretoria do Astréa também surpreendeu trazendo a magia do Brasil Tropical: os índios diretamente para o salão do Clube Astréa e teve direito até mesmo a aparição do Coringa e da Arlequina. Foi demais!

Veja as imagens do Carnaval 2020:

