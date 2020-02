Clube Astréa encerra noite de carnaval 2020 com sucesso absoluto

O Clube Astréa, juntamente com Casal Presidente do Clube Astréa Marciano Bittencourt e Sâmia Wojcik, diretoria do Clube, a Maria Cláudia de Souza, a Rainha do Carnaval Maria Luiza Ferreira de Souza e o Dalcir Rodrigues, promoveu um excelente e animadíssimo carnaval em 2020, a contar pela preparação dos foliões, pela organização e também pela caracterização do Bloco da Diretoria que que reviveram os tempos do Brasil Tropical através de trajes indígenas.

A primeira noite de carnaval apresentou toda a animação dos Blocos como o Bloco do Rei, o Bloco da Rainha, a sempre divertida Esquadrilha da Cachaça e os mais animados Mata Bicheira teve até mesmo o desfile das soberanas da 22ª Festa Nacional da Maçã. Já a segunda noite levou para o Astréa o poder do Rock en Roll através da noite de Carnarock. E a terceira noite foi movida a muita folia e diversão com a premiação dos blocos. Todas a noites movidas pela excelentíssima Banda Society, a segurança da Jovial e toda a organização do evento.

Bárbara Rodrigues da Rosa foi declarada como a rainha para o carnaval de 2021 e Bibiano Antunes Rodrigues será o Rei momo do próximo carnaval. Dois excelentes foliões que vão representar e muito sucessão carnavalesca do Clube Astréa.

Vídeo parte 01 – Desfile das Realezas

Vídeo parte 02 – Premiação dos Blocos e a folia 2020

Veja as imagens da terceira noite de folia do Clube Astréa:

Clique nas imagens para abrir a galeria…