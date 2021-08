Fapesc investe R$ 3,6 milhões na retomada de eventos de ciência e tecnologia em SC

Após ser profundamente afetado por causa da pandemia, o calendário de eventos em ciência, tecnologia e inovação vai receber um reforço. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) lançou o edital Proeventos, um dos mais tradicionais da fundação. O investimento chega a R$ 3,6 milhões no setor, quase o dobro da edição passada.

“Nós ainda vivemos em um momento de pandemia. É preciso que tenhamos cuidado e todos os protocolos devem ser seguidos. Mas a ciência e a inovação não podem parar neste momento. Precisamos estimular a troca de experiência, a difusão de conhecimentos científicos e a realização de novas conexões”, explicou o presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen.

O Proeventos está dividido em duas fases. Na fase I, será destinado R$ 1,2 milhão aos eventos realizados entre 1º de novembro de 2021 a 31 de maio de 2022. Para estes, as inscrições estão abertas na plataforma da Fapesc de 8 a 20 de setembro. Já para a fase II, que comporta as ações de 1º de junho a 31 de dezembro de 2022, as submissões serão de 22 de fevereiro a 8 de março. Os recursos serão de R$ 2,4 milhões.

“É um anseio de toda comunidade científica e inovadora do estado. Estamos disponibilizando os recursos e, ao mesmo tempo, indicando que todo cuidado seja tomado para realização dos eventos, que poderão ser presenciais, semipresenciais ou on-line”, complementou Holthausen.

Nesta edição do Proeventos, será realizada uma seleção prévia dos eventos diretamente nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) de Santa Catarina, para garantir duas inscrições em cada categoria. Os aprovados precisarão submeter as propostas posteriormente na plataforma da Fapesc, para uma segunda rodada de avaliação.

A Fapesc manteve na chamada pública a divisão regional. Nenhuma das seis regiões do Estado (Norte, Sul, Oeste, Serrana, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis) terá mais do que 30% das propostas aprovadas. “Essa é uma temática da Fapesc: levar oportunidades para todos os locais e para todos os atores do estado”, lembrou ainda Holthausen.

Para saber mais sobre o edital 34/2021 Proeventos, acesse www.fapesc.sc.gov.br.

Live para tirar dúvidas

A equipe da Fapesc fará uma live na próxima terça-feira, 24, às 14 horas, para apresentar o edital Proeventos e tirar dúvidas. Já confirmaram participação o presidente da fundação, Fábio Zabot Holthausen, e a gerente de Eventos em Ciência, Tecnologia e Inovação, Ana Paula Netto Carneiro.

Quem tiver interesse em assistir e fazer perguntas, pode acompanhar pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube.

Por Gisele Krama

Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc