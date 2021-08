Últimas semanas para conhecer as tendências da arte contemporânea na Galeria de Arte da Villa Francioni

As obras inéditas da artista multimídia Ruchita, expostas na Galeria de Arte da Villa Francioni com o título “Somos Grãos”, entram nas últimas semanas de visitação. Para quem ainda não teve a oportunidade de admirar as pinturas, esse é o momento de convidar amigos e familiares para desfrutar das belezas da arte e do bom vinho da Serra Catarinense. A exposição ficará aberta ao público até o dia 12 de setembro.

Edson Machado, responsável pela programação cultural vinícola, reforça o convite ao público para conhecer as tendências da arte contemporânea nas 14 obras inéditas que a artista produziu especialmente para o espaço e que dialogam com o mundo tecnológico. “Ela é diferente de tudo o que já foi exposto em São Joaquim e, para tanto, foi convidado um curador especial, o canadense Scott MacLeay, com experiência profissional com imagens digitais e tecnológicas online na França, Canadá, Japão, Estados Unidos e, desde 2010, no Brasil”, diz Machado.

Na abertura do evento, a frase dita por MacLeay, com cerca de 30 anos de experiência vivendo de arte em Paris, chamou muito a atenção do público: “a importância da Villa passa pelo fato de que a visitação diária aqui ser maior do que na maioria dos museus”. No dia da abertura da exposição, em julho, passaram pela vinícola cerca de 200 pessoas.

A presidente do Conselho de Administração da vinícola, Daniela Borges de Freitas, em conjunto com sua diretoria, incentiva a atuante programação de exposições de arte realizadas na vinícola, tanto para a participação do público local quanto para o desenvolvimento do enoturismo e do turismo cultural na Região Serrana.

SOBRE RUCHITA



“Somos Grãos” é o título da mostra que traz a moderna linguagem visual da artista Ruchita, curitibana nascida em 1979 e que atualmente vive e trabalha em Florianópolis. Sua formação envolve experiências em comunicação audiovisual no International Fine Art College, de Miami, nos Estados Unidos, tendo participado de mostras coletivas internacionais na Espanha, em Portugal e na Itália.

As visitas acontecem todos os dias, das 10 às 17 horas, na Rodovia SC 114 Km 300 em São Joaquim. A entrada é gratuita.

