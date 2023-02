Nova campanha em São Joaquim: “Ofereça DIGNIDADE, não dê esmolas”

Prefeitura de São Joaquim lança campanha “Ofereça DIGNIDADE, não dê esmolas”

Com a crescente chegada de pessoas em na cidade, muitos em busca de trabalho na época da maçã, também cresceu o número de pessoas nas ruas, casos esses já sendo estudados pela secretaria de Assistência Social. Para minimizar, a campanha “Ofereça DIGNIDADE, não dê esmolas” vai ser amplamente divulgada na cidade.

A Prefeitura Municipal de São Joaquim, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, está realizando uma campanha de conscientização da população Joaquienense, quanto ao caráter destrutivo das contribuições dadas em forma de “esmola” às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social.

O Poder Público, através de seus serviços, tem proporcionado a estas pessoas todo cuidado para que tenham o mínimo de dignidade. Elas contam com alimentação; higienização; vestimentas; guarda de pertences; acompanhamento social como acesso de documentações; passagens sociais conforme as necessidades apresentadas; e inclusive a busca pelo restabelecimento dos vínculos sócio-familiares e/ou sócio-comunitários, além de articulação com as diversas políticas públicas.

O dinheiro arrecadado através das “esmolas” não tem cumprido a verdadeira razão da caridade, que por definição significa uma colaboração para proporcionar um benefício a outrem.

Diferente disso a esmola tem sustentado os vícios lícitos e ilícitos que prejudicam o desenvolvimento, como ser humano, da pessoa em situação de rua, levando-a também a um estágio de dificuldade em construir projetos de vida que alterem a situação de indignidade.

Para que essa campanha tenha êxito é importante a participação de toda a sociedade no tocante à distribuição de material didático e esclarecedor sobre as ações decorrentes. A Secretaria solicita colaboração na distribuição e no apoio à divulgação do trabalho, para alcançar objetivos estabelecidos.

“Ofereça DIGNIDADE, não dê esmolas”.

Encaminhe para:

Sec. De assistência social

49 3233 1380

CREAS

49 32333545 (fixo ou wpp)

Havendo criança, CONSELHO TUTELAR

49 3233 3649

49 99194 0006