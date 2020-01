Vendedor de Picolé é assaltado no centro de São Joaquim

Um fato, até então, inusitado ocorreu na tarde deste último domingo (05) em São Joaquim, quando um vendedor de picolé foi assaltado com um canivete por um meliante que lhe abordou na pracinha Hercílio Luz (Praça do Astréa).

Segundo o relato da vítima, o meliante o seguiu da Igreja Assembleia de Deus, que fica a um quarteirão até a pracinha do Clube Astréa.

Chegando lá ele perguntou pelo preço do picolé, o vendedor (que já é um senhor), respondeu que era R$3.00, mas o meliante o ficou perturbando pedindo para que o fizesse por apenas R$ 1.50. Diante da recusa, ele sacou um canivete e efetuou o assalto, mesmo diante de crianças que brincavam pela pracinha.

Ele o atacou e tirou do bolso da camisa o dinheiro das vendas de picolé do dia todo, cerca de R$ 150.00, com a violência do ataque o bolso da camisa do vendedor de picolé chegou a ser arrancada.

Um vendedor de algodão doce, que estava próximo, chegou a ir atrás do meliante que desceu correndo pela rua Rua Inácio Palma.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente chegou ao local, após alguns minutos localizou o assaltante na Rua Paulo Bathke. O assaltante foi reconhecido pela vítima e o dinheiro foi recuperado. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia.

De acordo com as informações o bandido seria uma pessoa de fora que veio para São Joaquim em busca de trabalho.