DJ Chris No Beat agita noite de sexta durante a Festa da Maçã

Muita animação, arena lotada e muito funk marcaram o show do DJ Chris No Beat, na noite de sexta-feira (09) no Palco Fuji, durante a 22ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim.

O agronejo, gênero que mistura funk e pop para inventar o caipira ostentação, animou e fez todo o público presente cantar todas as canções do DJ.

O jovem Dj paulistano, um dos mais requisitados atualmente na cena pop brasileira, viu na batida do funk a oportunidade perfeita para os remixes querer criar. Juntou hits chiclete da cena mais contemporânea sertaneja e de outros estilos, como forró e o arrocha, para dar nova roupagem e transformar arenas em baladas.

Clique na imagem para abrir a galeria:

