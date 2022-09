Mulher colide em carro da PRF, foge e leva dois tiros durante perseguição em SC

Uma motorista foi atingida por dois disparos de arma de fogo, nesse sábado (10), na BR-101, em Laguna, no Sul catarinense. Ela conduzia um Hyundai HB-20, com placas de Florianópolis. O fato aconteceu no km 305 da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher apresentava perfuração no tórax e nas pernas e foi levada, em estado moderado, para o hospital pela equipe médica da CCR ViaCosteira, concessionária que administra o trecho da BR-101.

Conforme informações da empresa, a condutora foi alvejada durante uma perseguição policial. Ela teria colidido contra uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que prestava apoio em uma ocorrência de atropelamento na rodovia, e fugido do local.

A reportagem tenta contato com a PRF de Tubarão, responsável pela ocorrência, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O espaço está aberto.

Com informações do ND+