Martinez e Diana, Marcos e Belutti e fogos de artifícios, assim se encerrou a 22ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim

Além de um número muito grande de público durante o Parque, a noite de encerramento não poderia ser diferente, o Palco Fuji estava lotado de fãs de Martinez e Diana, Marcos e Belutti.

A dupla sertaneja Martinez e Diana foram os responsáveis por levar boa música na Arena Fuji no último domingo, na 22ª Festa Nacional da Maçã, eles realizaram o show de abertura para a dupla Marcos & Belutti, trazendo o melhor do sertanejo e gaúcha.

Marcos & Belutti agitaram noite de domingo, além de tocarem seus maiores sucesso, o show teve ainda com batidas de funk, samba e rock internacional ‘Livin’ on a Prayer’, de Bon Jovi. O Público de domingo fez coro como segunda voz em todas as canções para Marcos & Belutti na Festa Nacional da Maçã.

Na hora de cantar os clássicos do universo sertanejo nas vozes de duplas e cantores consagrados, Marcos & Belutti deram show com o público animado.

Após esses grandes shows, a Festa da Nacional da Maçã fechou com chaves de ouro com a tradicional queima de fogos e a certeza de um dos maiores eventos já realizados na cidade da neve, do frio e a conhecidíssima Capital Nacional da Maçã.

Clique na imagem para abrir a galeria:

Oferecimento: