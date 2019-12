Confira: Os ganhadores da promoção Natal de Prêmios Difusora 2019

A campanha Natal de Prêmios Difusora, encerrou na noite deste sábado (28), com sorteio pelo concurso 5453 da Loteria Federal. Todos os cinco prêmios saíram e alguns já foram entregues, inclusive um carro Polo 2020 da Auto Elite.

As vendas iniciaram em outubro deste ano, foram espalhados blocos em diversos pontos da cidade e interior. Desde que a Rádio Difusora realiza a promoção este ano foi o recorde de venda dos bilhetes.

Com o número 37.369, Edson Hamilton Nunes, morador do bairro Jardim Minuano, foi o contemplado com o 5º prêmio, levou para casa, Tv 32″, conjugado box casal, roçadeira vulcan 33 cc, tablet, forno elétrico, bicicleta e fogão a gás 4 bocas.

Com o número 47.467, Robson Comper, da Loja do Jacaré, foi o ganhador com o 4º prêmio, recebeu, Tv 43″, 25 doses de sêmen da R. Braford, Smartfone LG K9, lavoradora S. automotiva, óculos rayban, parafusadeira 12W prof. smart e forno microondas 30 L.

Com o número 18.875, Eloi Luciano de Souza Costa, morador da Costa da Antonina, interior de São Joaquim, foi sorteado com o 3º prêmio, ganhou, Tv 48″, Tv 32″, refrigerador, R$ 1.000 em doses de sêmen da raça Angus, colchão de casal + 2 travesseiros, R$ 750,00 e motosserra tekna 42 CC.

Com o número 74.485, Sidnei Souza Quirino, morador da localidade de Estância do Meio, Interior de São Joaquim, foi o ganhador do 2º prêmio, recebeu R$7.000 e uma Tv 50″ Samsung 4k.

O grande contemplado com o número 20.146, Fabiano Anselmo, é joaquinense, mas hoje reside em São José no Litoral, ele adquiriu o bilhete com o 1º prêmio, ganhou o novo polo, que conta com ar condicionado, direção elétrica, kit elétrico, 4 air bags, ABS.

Fabiano esteve nos estúdios da Rádio Difusora e saiu feliz da vida com o carro OKM, todos os anos ele compra diversos bilhetes, mas por falta de tempo conseguiu comprar apenas um nesta mesma semana, quando e equipe de venda estava no calçadão, na terça-feira, ele assinou um canhoto no bloco do Locutor Marcos Hermínio e foi o felizardo com o prêmio máximo da campanha Natal de Prêmios difusora 2019.

“Estou muito feliz com este prêmio, ainda não caiu a ficha, eu estava no sítio quando ligaram, não acreditei, quero agradecer a equipe da rádio pela oportunidade e minha família por sempre incentivar comprar”, disse Fabiano, ganhador do Polo 0KM