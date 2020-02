Iniciou na tarde desta segunda-feira (03), os trabalhos de manutenção ma Serra do Rio do Rastro, roçadas, limpeza de canaleta. A ação começou pelo mirante e deverá se estender em todo o trecho da SC- 390 na serra.

O trânsito seguirá no sistema siga e pare com interrupção (fila) de pequenos períodos organizados e sinalizados pela empresa civil contratada. A Polícia Rodoviária do Posto 21 do Mirante estará monitorando e fazendo rondas.