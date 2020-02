Serra Catarinense oferece carnaval longe da folia e junto a natureza

Inicialmente, passar o carnaval na Serra e no Oeste Catarinense são excelentes opções para aqueles buscam tranquilidade longe da folia e agito. Portanto, o contato com a natureza e o ar puro de um típico hotel fazenda, ícone do turismo rural no Brasil garante a diversão, o aconchego e o conforto das famílias. Dessa forma, um descanso merecido para recarregar as energias em meio a muito campo, cavalgadas, piscina térmica, pescarias.

Em primeiro lugar, a programação de lazer do Boqueirão Hotel Fazenda & Resort de Campo, para os pequenos é uma atração à parte, com passeio na fazendinha, cavalgadas, pescarias, gastronomia campeira e muita diversão. Do mesmo modo para os adultos, massagens, cavalgadas, carteado, piscina interna (aquecida) e externa, banheiras hidromassagem, com água quente, mineral e filtrada circulando continuamente. Além disso, para quem gosta de caminhar, inúmeras trilhas, inclusive para ver o por do sul, entre a natureza exuberante e o canto dos pássaros, que são muitos, inclusive a Gralha Azul.

Já o majestoso Hotel Renar, em Fraiburgo, na Terra da Maçã, ícone hoteleiro do Vale do Contestado, com suas unidades novíssimas, uma vez que o Renar está passando por um completo retrofit, a diversão e tranquilidade são garantidas. Naturalmente, uma das estrelas do hotel é o Restaurante Quatro Estações, com sua comida típica e também internacional. Por outro lado, no quesito diversão, que tal um passeio entre os pomares de maçã e colher a sua própria maçã? De fato, uma aventura inédita. Finalmente, o deck do hotel com visão para o lago e a cidade, no final de tarde, é outro ponto forte do hotel.

Antes de mais nada, o interessante é que primeiro você passa em frente ao Boqueirão Hotel Fazenda pela BR 282, segue adiante chegando em Fraiburgo e, e depois você segue para São Carlos, às margens do Rio Uruguai, no Oeste Catarinense, para se hospedar do Pratas Thermas Resort & Convention com suas águas termais de altíssima qualidade, uma das melhores do mundo. Igualmente , a gastronomia é espetacular, principalmente por a cidade possuir uma mescla de alemães, poloneses, italianos e brasileiros. Então se prepare para de tudo um pouco.

Por outro lado, para quem prefere estar em um lugar exclusivo, que faz parte do exclusivo Roteiros de Charme do Brasil, a dica é o recém premiado Rio do Rastro Eco Resort, reconhecido “O Melhor de Viagem e Turismo 2019/2020” promovido pelo site Viagem e Turismo, do Grupo Abril. Em síntese, viajantes e leitores de todo mundo participaram através de votação no site da revista, entre os dias 01 de outubro e 09 de dezembro de 2019. No total foram recebidos 2.621 questionários. Nesse sentido, a coleta de dados foi feita através de questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas, publicado na internet. Posteriormente a divulgação foi feita através das redes sociais e sites da Abril, além de e-mail marketing para parte da audiência Abril. Portanto não há o que se falar, a não ser dar-se de presente e desfrutar.

E finalmente, para quem prefere o litoral e um lugar extremamente paradisíaco, exclusivo, ou melhor dizendo, numa ilha cinematográfica, a dica é a também premiada Pousada Ilha do Papagaio, na Praia da Ponta da Papagaio – Palhoça – Grande Florianópolis – SC. Enfim, tudo exclusivo, desde a praia e todas as suas comodidades e gastronomia, além das melhores ostras do Brasil, em fazenda própria, em frente a ilha, outro grande atrativo, bem como às diversas praias da região e trilhas na própria ilha. Como dizem por lá, um verdadeiro paraíso.