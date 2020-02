ACD Cruzeiro precisa vencer para conseguir a classificação na próxima fase no Futebol de Campo

O time joaquinense que representa a cidade em diversas competições no estado, não esta desenvolvendo uma boa campanha no Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Em dois jogos duas derrotas amargam o elenco.

Na última partida o time enfrentou a forte equipe do Planalto, em um jogo muito equilibrado, o Cruzeiro não conseguiu marcar o gol, a bola insistia em não balançar as redes. Com um jogador a menos a equipe aguentou as pontas e jogou de igual para igual.

O Cruzeiro teve inúmeras chances claras de gol, mas a sorte não estava ao lado da equipe, e como diz o ditado, “quem não faz leva”, foi o que aconteceu, em uma bola de rebote o Planalto não desperdiçou a chance e abriu o placar.

Após o gol do adversário, só deu Cruzeiro em campo mas o empate não saiu e a equipe perdeu pelo placar de 1 a 0. Para seguir vivo na competição o time precisa vencer a próxima partida amanhã no estádio José Leão Dura, ás 10h da manhã.

Dionata Costa – Assessoria de Imprensa ACD Cruzeiro

