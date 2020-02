Um acidente foi registrado no início da tarde deste sábado (15), na SC – 114 KM – 312, Rodovia Caminhos da Neve, próximo ao Santo Antão. O acidente mobilizou as equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas ao entrar na curva a moça perdeu o controle da direção do Celta, saiu da pista e capotou o veículo, os socorristas fizeram os primeiros atendimentos no local e posteriormente ela foi encaminhada ao Hospital Sagrado Coração de Jesus para maiores avaliações clínicas.