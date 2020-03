15ª Festicol é lançada oficialmente na localidade de Luizinho em São Joaquim

Uma das mais tradicionais festas do interior de São Joaquim, está de volta. O evento não foi realizado no ano passado, e agora chega com força total. Na noite do último sábado (29), foi realizado o lançamento oficial da 15ª Festicol.

A comunidade do Luizinho, representantes do conselho comunitário e a comissão organizadora da Festa da celebração da colheita receberam no salão de eventos, autoridades, imprensa e visitantes para apresentar as atrações e a troca de faixas para a nova realeza. Após a solenidade foi servido um delicioso carreteiro ao público.

O Luizinho é a localidade que mais produz maçã em São Joaquim, são mais de 200 produtores, e para celebrar o sucesso da colheita será realizado o evento de 17 a 19 de abril de 2020, com diversas atrações para todos os gostos, veja abaixo a programação.

17/04 – Sexta-feira

Exposição de maçãs em área coberta

Exposição de produtos da terra

23h – Noite na Floresta – DJ Dan Philips

Sábado – 18/04

Início Rodeio CTG Fronteira do Rio Pelotas

12h – Jeep Clube

13h – Motocross

14h – Tratoraço

16h – Abertura Oficial

17h – Atrações Culturais – Homenagens

23h Baile – Grupo Candieiro

Domingo – 19/04

10h30 – Celebração da colheita – Santa missa

12h – Almoço

14h30 – Banda Água Viva ( entrada gratuita)