Paratleta joaquinense se destaca no atletismo em Vitória – ES

O Paratleta Joaquinense Jarbas Filho esteve em Vitória/ES, na etapa classificatória nacional do Circuito Loterias Caixa, e garantiu vaga para as 3 etapas nacionais que acontecem em São Paulo.

Mais de 400 atletas dos três estados do Sul, Rio de janeiro e Espírito Santo competiram, no Comitê Paralímpico Brasileiro, com apoio das Loterias Caixa.

Agora ele retorna aos treinos com foco na primeira etapa nacional que acontece em abril em São Paulo. Jarbas é deficiente visual, classificado no paradesporto como T11, corre acompanhado de seu guia Osni Pereira Branco.

Resultados:

1 lugar – 400 metros

2 lugar – 800 metros

Agradecimentos:

Schio Agropecuária

Estúdio Lizandro Costa

Oftalmologista Dr Telmo e a todos que de uma forma ou outra ajudam Jarbas nas competições.