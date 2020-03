Músico Joaquinense é selecionado para participar do festival  estadual da canção em Santa Catarina

O músico Joaquinense Fabrício Dutra, 38 anos, foi selecionado para cantar no Festival Estadual da Canção, um festival nada visto ainda em Santa Catarina, será na cidade de Penha – SC.

O festival tem 12 etapas de eliminatórias, semifinal e final. É um projeto social que tem a realização de Rafael Machado (nossa festa) @nossafestaoficial e de Josi Ferreira @jfdivulgando.

Fabrício se inscreveu através de um link na internet, mandou um vídeo, e em poucos dias foi selecionado. Ele começou na música ainda muito pequeno, aos oito anos cantando em festivais municipais e regionais, fez parte de coral, orquestra de são Joaquim.

Sempre teve apoio da família, nunca parou, cantou em bandas tradicionalistas, em barzinhos, não é músico profissional, e sim amador. É animador de casamentos, eventos, no ministério de música da renovação carismática católica, a poucos dias cantou um festival em Criciúma.

Leva a música como profissão também, ele é locutor da Rádio Nevasca FM de são Joaquim. “Peço o apoio de toda comunidade de são Joaquim, seu voto é muito importante para mim que sempre cantei com amor pelo que faço, é uma honra ter a presença dos amigos e familiares na torcida,” disse Fabrício.

O festival estadual da canção vai ser da seguinte forma, cada um poderá se inscrever pelo link do Fabrício mesmo,no site https://nossafestaoficial.com.br/socios/public/cadastro/140 pois estará ajudando na própria votação, quem comprar o passaporte no valor de 20 reais pode ir em todas as etapas do festival, inclusive na final.

As eliminatórias vão ter início dia 23 de maio e serão disputadas em 12 finais de semana a torcida será muito importante, pois será julgado da seguinte forma, 70% júri técnico, 20% torcida e participantes que poderão votar através de um aplicativo, e 10% ao vivo pelo youtube.

Siga o Fabrício nas redes sociais no Instagram @ fabricio_locutor e também pelo facebook Fabrício Morais Dutra, que sempre esta atualizando tudo sobre o festival, também acessar www.nossafestaoficial.com.br e ficam sabendo de tudo sobre o festival.