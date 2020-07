Defesa Civil entrega telhas a famílias atingidas pelo ciclone em Bom Jardim da Serra

Mais de 20 famílias tiveram suas casas destelhadas pelo ciclone bomba que atingiu Bom Jardim da Serra, a cidade foi uma das mais prejudicadas na reunião e ficou por três dias incomunicável sem sinal de telefone, internet e energia elétrica.

E nesta quinta-feira (09) a ajuda chegou, a Comissão Municipal de Defesa Civil realizou a distribuição de telhas de 4mm e 6mm para as famílias de baixa renda que tiveram suas casas destelhadas no Vendaval do dia 30 de junho.

O levantamento foi feito com base na busca ativa realizada em parceria com a Assistência Social do Município. Enquanto o Governo do Estado, através da Defesa Civil Regional providenciava as telhas, a Prefeitura Municipal através do Corpo de Bombeiros distribuiu lonas para amenizar os danos das famílias.

Se por ventura alguma residência ainda estiver destelhada, a Defesa Civil deve ser comunicada.