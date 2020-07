A + Bela Adolescente de 2020 – Candidata Emilly Pereira Fernandes

O Clubinho de incentivo aos Vicentinos, organiza anualmente o concurso A + Bela Adolescente de São Joaquim. Este ano devido a Pandemia do Coronavírus, não é possível a realização do evento de forma tradicional. Uma enquete de votação irá eleger a mais bela de 2020.

Apresentamos a candidata de número 06, Emilly Pereira Fernandes, ela concorre ao título de A + Bela Adolescente de 2020.

Nome: Emilly Pereira Fernandes

Idade: 14 anos

Filiação: José Alexandre Fernandes Rodrigues e Claudia Schumacher Pereira

Escola: Educandário Santa Isabel

Série: 9°ano

Hobby: Jogar basquete e ouvir música

Comida: Pizza

Uma frase: Insista,persista mas nunca desista,pois uma hora você conquista

Por que ser A + Bela Adolescente?

Porque mesmo com toda essa pandemia eu tenho muito a fazer pelos nossos vicentinos.

Vote na sua candidata favorita na enquete abaixo com as fotos de todas as concorrentes, é permitido apenas um voto por IP de internet, a votação encera na próxima sexta-feira ( 07) de agosto. Contribua com a Vakinha Online clicando aqui.