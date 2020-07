A + Bela Adolescente de 2020 – Candidata Maria Clara Vieira Fontanela

O Clubinho de incentivo aos Vicentinos, organiza anualmente o concurso A + Bela Adolescente de São Joaquim. Este ano devido a Pandemia do Coronavírus, não é possível a realização do evento de forma tradicional. Uma enquete de votação irá eleger a mais bela de 2020.

Apresentamos a candidata de número 04, Maria Clara Vieira Fontanela, ela concorre ao título de A + Bela Adolescente de 2020.

Nome: Maria Clara Vieira Fontanela

Idade: 14 anos

Filiação: Agda Vieira Córdova e Hilo Vieira Fontanela

Escola: Paradigma

Série: 9° ano

Hobby: Assistir série e estar com os meus amigos e com a minha família.

Comida: Pizza

Uma frase: Plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores.

Por que ser A + Bela Adolescente?

Participar da mais bela adolescente é muito além de um concurso de beleza, pois é uma causa muito nobre, ajudar a terceira e melhor idade enche meu coração de alegria e satisfação, pois estarei colocando em prática os ensinamentos de meus pais junto aos vicentinos.

