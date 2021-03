Prefeitura e Hospital garantem mais dois respiradores para a ALA COVID em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim tem sido uma grande parceira do Hospital Sagrado Coração de Jesus, e tem feito o possível para auxiliar no combate a Covid-19. Foi feito o repasse de 100 mil reais para abertura de leitos de enfermaria.

Como a ocupação lotou em poucos dias, o Governo do Estado possibilitou a abertura de mais 30 leitos, e foi então que o Prefeito Giovani Nunes enviou um ofício solicitando ao Secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, cinco respiradores para auxiliar os pacientes na Ala Covid-19.

O envio do ofício ocorreu em 09 de março, com a assinatura do Prefeito Giovani Nunes, da Superintendente do Hospital, Agna Mara Schlesting e do Diretor do Hospital, João Paulo de Jesus, e na tarde deste sábado (20) chegaram dois respiradores enviados pelo Governo Estadual.

“Quero agradecer ao Estado de Santa Catarina que disponibilizou os dois respiradores, pedimos cinco, então provavelmente eles vão mandar mais três nos próximos dias, eles vão trazer uma melhora no atendimento dos pacientes com Coronavírus”, disse o Prefeito Giovani Nunes.

“É uma importante doação da Secretaria de Saúde do Estado que vem fortalecer nosso serviço na luta contra a Covid-19 em São Joaquim”, destaca o Diretor do Hospital João Paulo .

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim