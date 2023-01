“São Joaquim: Uma cidade mais segura e fluida com um trânsito modernizado”

A administração municipal de São Joaquim tem trabalhado incansavelmente para melhorar o trânsito nas ruas centrais da cidade. Com a implementação de medidas como recapeamento asfáltico, novas pinturas, faixas elevadas, sinalização, proibição do trânsito de caminhões pesados, semáforos, novos binários, trevos alemão, estacionamento transversal e um novo plano de mobilidade urbana, a cidade tem visto melhorias significativas na fluidez do tráfego e na segurança de motoristas e pedestres.

O recapeamento asfáltico foi crucial para garantir que as ruas estejam em boas condições e livres de buracos e desníveis. As novas pinturas de faixas de trânsito e elevadas também ajudam a orientar os motoristas e aumentar a visibilidade das ruas. A proibição do trânsito de caminhões nas ruas centrais também ajuda a reduzir o congestionamento e aumentar a segurança para os pedestres.

A implementação de semáforos e novos binários auxiliam a controlar o fluxo de tráfego. Os trevos “alemão” ajudam a melhorar a fluidez, permitindo que os veículos façam as curvas mais suaves e seguras.

O estacionamento transversal também foi uma melhoria importante, pois permite que os motoristas estacionem de forma segura e eficiente, sem bloquear as vias de tráfego. Isso também ajuda a reduzir a poluição sonora, aumentando a segurança para os pedestres.

Por fim, a administração municipal foi efetiva no lançamento muito bem planejado desse novo plano de mobilidade urbana, que visa aumentar a segurança e a eficiência do trânsito, além de promover a sustentabilidade. Essas medidas têm sido muito bem-vindas por moradores e visitantes de São Joaquim, e espera-se que continuem a contribuir para uma cidade mais segura e fácil de se deslocar.