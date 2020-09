Serra do Rio do Rastro é interditada após a queda de três barreiras

Devido às chuvas, houve a queda de 3 barreiras na Serra do Rio do Rastro. Os policiais militares rodoviários se desdobraram para realizar o isolamento dos locais e manter a fluidez do trânsito durante o dia de hoje. Todas essas 3 barreiras foram retiradas com muito esforço da Prefeitura de Lauro Müller e da empresa responsável pela obra.

Agora a noite, houve a queda de mais uma barreira que interditou outro trecho. Não há nenhuma iluminação em toda extensão da Serra do Rio do Rastro o que dificulta o trabalho de dos policiais militares e aumenta o risco de acidentes graves.

A empresa responsável pelas obras foi até o local e, pelo risco de mais quedas de barreira, além do adiantar da noite, não fez a retirada. Diante desta situação, pelo perigo que representa aos condutores que trafegam na Serra do Rio do Rastro, a PMRv interditou o trânsito até que as condições de segurança adequadas sejam novamente reestabelecidas.

A PMRv reafirma seu compromisso com os usuários das rodovias e com a segurança no trânsito. Não Será medido esforços para que esta situação seja solucionada no mais curto espaço de tempo para que não haja prejuízo aos cidadãos que trafegam pela Serra do Rio do Rastro.

Por Cel Evaldo Hoffmann Jr – Comandante do CPMR