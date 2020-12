Brutas no Comando realizam natal solidário em São Joaquim

As mulheres, BNC Brutas no Comando da cavalgada feminina de São Joaquim realizaram uma ação solidária que teve a parceria com a coordenação GDG Portela Grupo de Danças Gaúchas, integrantes da feira das meninas e mulheres do Jeep Clube.

Durante um mês foram arrecadados muitos doces e brinquedos novos e usados, mais de 400 cestinhas com doces sortidos fizeram a alegria das crianças em vários bairros. A caravana partiu dos Bairro Nossa Senhora Aparecida e Bela vista, e foi em direção ao bairro Boa Vista (Substação), Jardim Bandeira, Marita Campos e Praia Verde.

“Para nós foi muito gratificante ajuda de todos a dedicação de todas e o mais bonito foi ver o sorriso no rosto de cada criança que recebeu as doações. Deus nos abençoe que o próximo ano seja muito iluminado e que possamos atender ainda mais bairros e mais crianças pois o nosso projeto não vai parar por aqui ele deve continuar e contamos desde já com ajuda de todos nosso muito obrigado”, disse Josiane de Souza.