Serra do Rio do Rastro registra queda de barreira na véspera do Natal

Uma nova queda de barreira foi registrada na SC – 390, kM 408,400 na Serra do Rio do Rastro. O fato aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (24). A Polícia Militar Rodoviária está no local desobstruindo a pista.

No momento o trecho está liberado em meia pista, ao trafegar pela Serra do Rio do Rastro, os condutores devem tomar cuidado pois em alguns pontos podem haver quedas de barreiras.

Uma obra de contenção está em execução em toda a extensão da estrada, para evitar novos deslizamentos de rochas.

Com informações da Polícia Militar Rodoviária do Mirante da Serra do Rio do Rastro