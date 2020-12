Vicentinos recebem cestas de Natal em São Joaquim

O asilo Vicentino de São Joaquim coordenado por Jucelda Tanno recebeu cestas básicas de alimentos e guloseimas para alegrar e adoçar a vida dos idosos.

O trenó do papai noel era um carrinho de supermercado carregado mantimentos e doces, os ajudantes do bom velhinho eram os integrantes do clubinho que faziam as entregas aos idosos em suas casas.

O evento também contou com a ilustre presença das mais belas adolescentes de 2020, Maria Clara Fontanela e Yasmin Nunes que em posse de bandejas levaram fatias de bolo aos idosos.

“Como é bom conseguir ajudar as pessoas ainda mais nesta época tão difícil de pandemia onde as pessoas estão tristes e inseguras, uma festa diferente sem abraços com cada idoso em sua casa recebendo presente. Quero agradecer a cada um que doou e fez o dia dos nossos velhinhos mais feliz”, disse Jucelda Tanno.

“É muito importante fazer estas ações e tentar ajudar ao máximo os vicentinos, querendo ou não somos a família deles, tentamos cada vez inovar e estar sempre por perto, só temos a agradecer a todos que ajudaram a fazer o Natal mais feliz”, disse Maria Clara, mais bela Adolescente 2020.

