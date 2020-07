Caminhão cai em abismo de mais de 100m na Serra do Rio do Rastro

Um grave acidente tirou a vida do Caminhoneiro Carlos Alexandre da Costa de Santa Cecília que trabalhava na empresa Frigorífico Irmãos do Valle.

O incidente ocorrer por volta das 14h15mim da tarde desta domingo no KM 409,500 da SC 390 próximo a gruta da Santinha na Serra do Rio do Rastro.

O Caminhão passou reto na curva (onde outro caminhão já havia caído em 2018) e caiu em em uma ribanceira a mais de 100m de altura destroçando completamente o caminhão.

As Equipes da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros de Orleans, Bom Jardim da Serra e Urussanga se uniram para descer até o local de difícil acesso do acidente.

O Corpo do Caminhoneiro só foi retirado com a ajuda do Helicóptero Aguia 04 da Polícia Militar

Imagens Corpo de Bombeiros e Edson Volpato