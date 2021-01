Clube Astréa abre temporada de verão na piscina para o ano de 2021

O Clube Astréa através de sua diretoria vem por este informar seus associados que irá retornar as atividades da piscina, tendo em vista às flexibilizações impostas pelas autoridades através do decreto nº. 1027, artigo 3º, paragrafo 4º, inciso X:

“parques aquáticos e complexos de águas termais:

a) autorizados com 50% de ocupação no nível gravíssimo; b) autorizados com 75% de ocupação no nível grave; c) autorizados com ocupação integral nos níveis alto e moderado”

O clube ainda se mostra preocupado com a saúde de seus sócios e convidados, sendo assim, tomará todas as medidas exigidas pela vigilância sanitária no combate a COVID-19. A partir de segunda-feira o clube terá a disposição dos associados um médico que irá realizar o exame obrigatório na secretaria da sede social, a partir das 18h.

Aqueles que optarem por fazer seu exame com outros médicos deverão comparecer na secretaria para retirar a requisição de exame, e em seguida devolver na secretaria devidamente carimbado e assinado a pelo médico para pegar a quitação para ser colada na carteirinha da piscina. O custo será de R$ 25,00 reais ao solicitar a requisição na secretária.

É indispensável que o sócio esteja com suas mensalidades em dia, tenha sua carteirinha de sócio em mãos com a devida quitação para acessar a área campestre do clube. Por fim, informamos que a temporada será do dia 16 de janeiro até 28 de fevereiro, vigência do decreto, ou até 31 de março de 2021 caso novo decreto permita.

Qualquer dúvida entrem em contato pelos telefones 49 – 3233-0435 ou 98437-0947 (whatsApp) para maiores informações.

Atenciosamente.

DIRETORIA CLUBE ASTRÉA