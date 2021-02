Secretaria de Obras intensifica trabalhos de manutenção nas ruas dos bairros em São Joaquim

A Secretaria de Obras em ato simultâneo à recuperação das estradas do interior com o Plano Safra, também iniciou trabalhos em pontos considerados críticos nos bairros da cidade.

Após as chuvas muitas ruas ficaram intransitáveis, e agora as máquinas estão com trabalho intenso redobrado para melhorar a trafegabilidade da população.

Também foi realizado patrolamento na rua Sgt Casemiro Matos (o conhecido morro atrás do Tiuba’s bar) no bairro Jardim Minuano. Outras ruas receberam melhorias no bairro Nossa Senhora Aparecida, a rua Vidal C. da Silva e a rua Francisco P. de Souza.