Operação Rescaldo: Polícia Civil cumpre 50 mandados contra organização criminosa

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou na manhã desta quarta-feira, 03, a Operação Rescaldo para o cumprimento de 50 mandados judiciais. Eles foram expedidos pela Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis após parecer favorável da 39ª Promotoria de Justiça da Capital. A investigação é da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC).

Por volta das 6h, mais de 60 policiais civis saíram às ruas para o cumprimento de 34 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas cidades de São José, Laguna, Itajaí, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Timbó, Concórdia e Chapecó.

Além da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC), participam da operação policiais civis das unidades das seguintes cidades: Laguna, Concórdia, Timbó, Ascurra, Chapecó e Jaraguá do Sul.

Os mandados de busca e apreensão são em oito cidades: São José (01); Laguna (05); Timbó (02); Itajaí (01); São Francisco do Sul (01); Jaraguá do Sul (01); Concórdia (01) e Chapecó (04).

350 integrantes presos desde 2017

Com essa operação, a equipe da DRACO/DEIC chega à marca de 350 integrantes da mesma organização criminosa do estado de São Paulo que foram identificados, presos e indiciados pela DEIC em inquéritos policiais desde 2017. Em 2017 foi quando o grupo passou a intensificar a tentativa de dominar pontos de venda de drogas no território catarinense, cometendo diversos tipos de crimes.

Confira aqui a fala do delegado de Polícia Antônio Joca, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO/DEIC).

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC