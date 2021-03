Mais suaves – Prefeitura realiza readequação das faixas elevadas em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria de Obras, executou, nesta última segunda (22) o trabalho de readequação das faixas elevadas com asfalto quente, fazendo com que a rampa de acesso fosse estendida cerca de 80 cm, tornando a passagem de veículos mais suaves e facilitando o tráfego de veículos e pedestres.

O trabalho envolveu até mesmo a utilização de um rolo compressor para que o asfalto fosse compactado o máximo possível, tornando a passagem de veículos menos acentuada.

A faixa elevada (conhecida como Traficalm) é uma mistura de lombada (ondulação transversal) e faixa, e sua finalidade é permitir que o pedestre não necessite mudar o nível em que se encontra, o que facilita a mobilidade de pessoas com restrições físicas, crianças, idosos e cadeirantes.

Além do mais, no horário de pico o tráfego de veículos aumenta consideravelmente com o fluxo de carretas, caminhões e ônibus que passam e que dificulta a travessia de pedestres Por isso as faixas elevadas foram vistas como um grande benefício para os moradores próximos da rodovia.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim