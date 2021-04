Bezerrinhos ensacados são flagrados dentro de carro na Serra Catarinense

O fato ocorreu por volta das 09h50 desta terça-feira (20) na rodovia SC 114 km 223,100 em Lages -SC. Em rondas pela rodovia a Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo GM Celta, placas de Lages – SC conduzido por um jovem de 22 anos com mais dois ocupantes sendo um de 21 anos e outro menor de idade (10 anos).

Após realizada a revista pessoal, no interior do veículo foi encontrado dois (02) bezerros sendo um transportado atrás do banco do motorista , e o outro nos pés do passageiro ( frente lado direito) e um terceiro bezerro no porta malas, todos vivos e dentro de um saco de estopa.

Diante dos fatos os ocupantes não apresentaram documentação e não comprovaram a procedência dos animais. Sendo assim foi acionada a equipe da Cidasc para tomar os devidos cuidados com relação aos animais e o conselho tutelar para salvaguardar a integridade da criança.

Os envolvidos conduzidos a delegacia de polícia os cuidados da Polícia Civil sendo realizado o termo circunstanciado para os envolvidos.

Com informações do 11º grupo de Polícia Militar Rodoviária- Palmeira