Trânsito em meia pista na Domingos Martorano para nova interligação de rede da Casan

Nesta quinta (22) o trânsito segue em meia pista na Rua Domingos Martorano para interligação de duas novas redes de abastecimento de água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN.

A Casan está efetuando diversas melhorias no sistema de abastecimento de água que irá proporcionar maior eficiência e qualidade ao moradores do Bairro Jardim Bandeira, Marita Campos, COHAB I, Jardim da Camélias e Três Pedrinhas com a nova ampliação de rede.

Também está havendo diversas interrupções momentâneas de água e a Casan está atuando em duas frentes de trabalho para que o serviço seja concluído o quanto antes.