Conheça as garotas que concorrem ao título de A + Bela Adolescente em 2021

Quatro garotas concorrem ao título de A + Bela Adolescente

O Clubinho de incentivo aos Vicentinos, organiza anualmente o concurso A + Bela Adolescente de São Joaquim. É realizado um evento com desfile de moda com todas as candidatas concorrentes.

Este ano devido a Pandemia do Coronavírus, não é possível a realização de um grande evento de forma tradicional, o concurso será restrito apenas com as candidatas e seus pais e será transmitido pela página do São Joaquim Online no facebook.

O concurso será realizado no próximo domingo (01) e a transmissão inicia as 20h, com o desfile das candidatas e a escolha será feita por jurados, as ganhadoras recebem além de faixa e coroa um ensaio fotográfico do fotógrafo Dionata Costa, também uma das fotos estampará a coluna social da Revista Expressiva.

Conheça as candidatas: