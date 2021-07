Gazu, ex-Dazaranha, se apresenta neste Sábado (31) no “Over Beer” em São Joaquim

Quem se apresenta neste sábado no Over Beer, em São Joaquim, é o lendário músico Gazú ex frontman do Dazaranha para um show imperdível e eletrizante com os clássicos do Dazaranha, músicas próprias e o melhor da música Brasileira.

Gazu se apresenta, neste sábado (31) a partir das 20h no Over Beer, na rua Aristides Cassão, em Frente a Churrascaria Schlisting em São Joaquim.

Para mim está sendo alegria voltar a São Joaquim depois de tanto tempo, lugar onde tenho amigos uma cidade maravilhosa conhecida no Brasil inteiro pelo intenso frio, estou na expectativa de chegar na cidade e fazer um som no Over Beer fazer a galera se divertir levar um pouco de calor através da minha música e sensacional. O último show que agente fez em 2012 (Dazaranha) foi muito bacana, na Festa da Maçã, estou entusiasmado para chegar em São Joaquim e encontrar a galera, dançar, cantar e curtir juntos comigo, se divertir através da minha música, quero levar um alto astral. Com certeza será uma noite muito legal, vou cantar clássicos que cantei na banda Dazaranha e vou cantar também algumas músicas de meu trabalho solo e também alguns clássicos da música Brasileira. Então aproveito para fazer um convite para no sábado todo mundo colar junto com a gente no Over Beer para se divertir e curti uma noite muito legal. Contou Gazu