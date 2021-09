Projeto CineMóvel Solar com sessões de cinema ao ar livre chega a São Joaquim

Energia usada pelo sistema de projeção do CineMóvel Solar é captada por placas fotovoltaicas que garantem autonomia de até três dias

Em São Joaquim serão duas sessões, na Praça Cesário Amarante, no sábado (25) às 20h filme Wall-E, e no domingo (26) às 20h é a vez do clássico O Rei Leão, as sessões são gratuitas e abertas ao público.

O sol é o combustível para garantir a realização de um projeto que transforma ambientes abertos e espaços públicos em verdadeiras salas de cinema. Abastecida com energia fotovoltaica, a grande tela do CineMóvel Solar está percorrendo 14 cidades de Santa Catarina. O projeto começou no dia 2 de setembro e agora chegará em São Joaquim.

Ao todo serão 28 sessões de cinema, duas em cada cidade, com expectativa de atingir um público de duas mil pessoas até o encerramento da temporada, na cidade de Bocaina do Sul, região da Serra catarinense.

Todas as sessões estão sendo realizadas ao ar livre e seguem protocolos rígidos de segurança, com distanciamento social, uso obrigatório de máscaras, aferição da temperatura e dispensers de álcool gel para os participantes.

A programação, com filmes selecionados especialmente para divertir o público – independente da faixa etária – inclui o vencedor do Oscar de melhor animação Wall-E, a live action do Rei Leão, a versão modernizada do clássico Tom & Jerry, entre outros.

“Vamos levar entretenimento com segurança para as pessoas. Permitir que elas se divirtam ao ar livre e aproveitem a oportunidade para desfrutar algumas horas de lazer e descontração”, diz o produtor cultural Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura.

Ele destaca ainda o caráter educativo do projeto. “A estrutura do Cinemóvel Solar, com o aproveitamento da energia fotovoltaica, reforça a mensagem de que os recursos naturais são cada vez mais escassos e precisam ser protegidos. Nosso projeto atende a nove dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU”.

O sistema de projeção usado no CineMóvel é abastecido por placas fotovoltaicas. A energia captada passa por um conversor e é armazenada em baterias, com autonomia de três dias. Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, o Cinemóvel Solar integra o Cine Gira Brasil, uma realização da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e da Magma Cultura, com apoio das secretarias de educação e cultura dos municípios que receberão o projeto.

ROTEIRO NA SERRA CATARINENSE

Bom Retiro – 21 e 22 de setembro

Urubici– 23 e 24 de setembro

São Joaquim – 25 e 26 de setembro

Urupema – 28 e 29 de setembro

Lages – 30 de setembro e 01 de outubro

Bocaina do Sul – 02 e 03 de outubro

Com informações de Márcia Oliveira