São Joaquim não registra nenhum novo caso de Covid-19 nas últimas 24h

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Joaquim emitiu o último boletim atualizado de Covid-19 no final da tarde desta terça-feira (05), de acordo com a atualização não houve registro de novos casos nas últimas 24h, este ano esta é a terceira vez que isso ocorre, o último registro foi há dois meses no dia 05 de agosto.

O trabalho das equipes de saúde com a vacinação tem mostrado que funciona, está havendo uma significativa queda nos números de casos no município, o Hospital Sagrado Coração de Jesus está desde o dia 30 de setembro sem pacientes internados na Ala Covid.

Desde o início da pandemia, São Joaquim registrou 3.340 casos de Covid-19 e 88 mortes. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ), São Joaquim possui uma população de 27.139 habitantes, sendo assim 12,30% da população contraiu a doença.

O município já fez a vacinação de primeira dose em 18.908 pessoas, o equivalente a 69,67% da população, já a segunda dose foi aplicada em 10.726 pessoas, ou seja 39,52% da população está totalmente imunizada.