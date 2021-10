Sicredi anuncia crédito aos empresários do turismo de São Joaquim após acordo com Prefeitura

Sicredi e Prefeitura de São Joaquim firmam acordo para facilitar crédito aos empresários ligados ao turismo

Os empreendedores de São Joaquim, que possuem suas atividades voltadas ao turismo, agora contam com o Sicredi para investir no seu negócio, com linhas de crédito com condições e taxas especiais.

O acordo de cooperação entre o Sicredi e a Prefeitura de São Joaquim foi firmado na última sexta-feira (1º/10), na presença do prefeito Giovani Nunes, vice-prefeita Ana Arruda, presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Laurentino Costa, gerente da agência do Sicredi em São Joaquim, Kátia Pereira, secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Adriana Schlichting de Martin, e o responsável pelo associado PJ do Sicredi, Gabriel Nunes.

O acordo prevê facilidades na concessão de crédito ao empresário Joaquinense, tanto Pessoa Jurídica como Pessoa Física, com linhas ligadas ao investimento empresarial – com crédito a médio e longo prazo para investir na sua empresa – e para capital de giro – para cobrir o ciclo operacional da empresa e despesas como compra de matéria-prima e mercadorias, assim como pagamento de tributos, encargos, fornecedores e salários.

“Oferecemos estas linhas de crédito para que o empresário Joaquinense possa cada vez mais empreender, impulsionando novos negócios e serviços com o mercado turístico. Pode ser um hotel ou pousada, restaurante ou bar, ou qualquer negócio ou serviço voltado ao turismo. O importante é que o empresário pode contar com o Sicredi. Na hora de empreender, a gente acredita e aposta junto com ele, para geração de emprego e renda e proporcionar cada vez mais qualidade aos turistas que visitam nosso município”, destacou a gerente do Sicredi, Kátia Pereira.

Em São Joaquim, o Sicredi está instalado com sua pré-agência na Rua Paulo Bathke, nº 143, Centro, com o atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, sem fechar ao meio-dia. Mais informações pelo telefone (49) 98879-0120. A estrutura definitiva do Sicredi na cidade está em construção e deverá ser inaugurada no primeiro semestre de 2022.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).