Festival Municipal da Canção de São Joaquim entrega R$ 6 mil em premiação – Veja os ganhadores

São Joaquim foi palco na noite desta sexta-feira (15) das finais do 13º Festival Municipal da Canção, que teve a participação de mais de 40 finalistas que venceram a fase eliminatória no início do mês.

O evento foi realizado no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella e teve a transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

Os primeiros colocados de todas as categorias receberam R$ 700,00 e troféu, os segundos colocados, receberam R$ 500,00 e troféu, os terceiros colocados receberam R$ 300,00 e troféu, todos os participantes receberam certificado de participação.

Os cantores subiram ao palco sob o olhar atento do seleto corpo de jurados composto por feras da música na região da Serra Catarinense, Daniele Porto, Joed Jeffer, Tarcizio Godinho, Laura Matos Tives e Paulinho Guazelli.

Este foi um evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, representada pelo Secretário Fabiano Padilha e pela Diretora de Cultura Maria Alice juntamente com a coordenadora do evento Tatiane Souza Cardoso e teve quatro categorias inscritas, mirim, infantil, juvenil e adulto. Todas a fotos do evento em alta resolução estão disponíveis em no Foto Darci.

Veja abaixo quem são os vencedores:

Mirim

1º Arthur Castilhos Ramos Senem

2º Lorenzo Lucca Oliveira Silva

3º Nicolly Nascimento Ribeiro

Infantil

1º Julia Rabelo Pereira

2º Manuela Freitas

3º Fernanda Matos De Figueredo

Juvenil

1º Amanda Ferreira Tidre

2º Beatriz Machado Bombach

3º Beatriz Machado Bombach

Adulto

1º Lucas Oliveira Bleyer

2º Giezi Palavro E Vanderlei Camargo

3º Yasmin Fernandes Flores

Assista as apresentações: