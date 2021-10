Rotaract Club São Joaquim premia alunos destaques de 2021

O Rotaract Club São Joaquim promoveu mais uma edição do Aluno Destaque, a qual premia os estudantes de todas as escolas do município com certificado e medalha. Nesta edição 23 alunos receberam o prêmio por serem destaques nas escolas em que estudam.

No evento também é homenageada uma professora que fez história na educação na Cidade da Neve, e este ano quem recebeu a Comenda Mafalda Bleyer foi a professora aposentada Santalina Bressan Bonelli, ela que tem um extenso currículo na arte de ensinar.

As fotos do evento podem ser reveladas no Foto Darci na Rua Lauro Muller no centro da cidade.