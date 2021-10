IMA recolhe 4,1 mil pneus em mutirão no Programa Penso, Logo Destino

Entre os dias 25 e 27 de outubro, ocorreu mais um mutirão para recolhimento de pneus no estado. A ação aconteceu por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SC), o Instituto do Meio Ambiente (IMA) – com o Programa Penso, Logo Destino – e a entidade gestora do sistema de Logística Reversa de Pneus Inservíveis em todo o Brasil, Reciclanip. Esta é a segunda edição da mobilização, e foram recolhidos desta vez, 4.169 pneus inservíveis.

Além de garantir a preservação ambiental, a iniciativa busca proteger a saúde de toda a população, pois a correta destinação dos pneus inservíveis é importante para evitar a disseminação do Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika vírus, febre amarela e chikungunya.

A ação visa à retirada de pneus de locais abertos onde ocorre acúmulo de água e a destinação correta do material, a fim de contribuir para a diminuição de pessoas infectadas, o que é fundamental, especialmente neste período de pandemia. A população pode contribuir com a iniciativa, entregando pneus nos pontos específicos e verificando todo objeto ou local onde tenha água parada, foco de reprodução do mosquito.

Os municípios inscritos especificamente para a campanha foram Balneário Rincão, Cunha Porã, Luiz Alves, Araquari, Barra Velha, Itapoá, Otacílio Costa, Mafra, Itaiópolis, Irineópolis, Porto União, Papanduva, Monte Castelo, Aurora, Lontras, Itaporanga, Lebon Régis, Timbó Grande, Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Ponte Serrada e Xaxim.

Após o lançamento do Programa Penso, Logo Destino, esta é a segunda edição de recolhimento de pneus inservíveis no estado. “Na primeira edição, contamos com a participação de 12 inscrições e recolhemos 2.107 pneus. Neste ano, com 24 inscritos, atingimos este número expressivo, que representa quase 100% da quantidade de pneus recolhidos do ano anterior”, avaliou o coordenador estadual do Programa Penso, Logo Destino, e técnico do IMA, Cícero Luís Brasil.

A coordenação geral da ação que envolve o IMA, a SES e a Reciclanip fará, a partir de agora, uma avaliação desta edição, para programar a ação que ocorrerá em 2022. A equipe elaborará um planejamento do programa, que tem como objetivo principal atender a qualidade da saúde pública e do meio ambiente em Santa Catarina.

Por Carolina Carvalho

Assessoria de Imprensa IMA

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina