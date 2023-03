Vinícola Monte Agudo é destaque na NDTV durante Vindima de Altitude 2023 em São Joaquim

A Vinícola Monte Agudo foi destaque na cobertura especial da NDTV, afiliada da Record em Santa Catarina, durante a programação da Vindima de Altitude 2023 em São Joaquim. Com a presença do aclamado jornalista Paulo Mueller e do renomado cinegrafista André Viero, a anfitriã da vinícola, Carol Ferraz, apresentou a potencialidade dos vinhos finos de altitude e as atrações que a vinícola oferece, como piqueniques, degustações, a gastronomia e a possibilidade de os vistantes terem o contato direto com as uvas e o destaque para o enoturismo de São Joaquim. O evento da Vindima de Altitude reúne 17 vinícolas e perdura até o dia 26 de março.

A Monte Agudo se destaca por sua produção de vinhos finos de alta qualidade, que conquistam cada vez mais apreciadores e críticos especializados. O clima de altitude e o solo da região são ideais para o cultivo de uvas nobres, resultando em vinhos com características únicas e sabor diferenciado.

Veja o vídeo:

A presença da Vinícola Monte Agudo na cobertura da NDTV é mais um reconhecimento da qualidade dos vinhos finos produzidos na região de altitude de Santa Catarina. Com sua dedicação e cuidado na produção dos vinhos, a Monte Agudo tem conquistado cada vez mais espaço no mercado, se tornando uma referência entre os apreciadores de vinhos de alta qualidade.